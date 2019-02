(ANSA) – NAPOLI, 27 FEB – “L’Europa League è sicuramente un obiettivo della società e nostro”. Così l’attaccante del Napoli, Simone Verdi ha risposto agli studenti dell’Università degli Studi di Salerno. “Dobbiamo cercare di arrivare in fondo perché bisogna portare a casa un titolo”. Verdi ha spiegato che il più grande successo della sua carriera “è stato l’aver debuttato con la maglia della Nazionale” e che, lavora “per cercare di tornare” in azzurro. La priorità dell’attaccante, al momento, è “avere continuità con questa maglia, mi sto allenando per cercare di mettere in difficoltà il mister e perché aspiro a essere un titolare del Napoli”. Parlando dell’avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, l’ex Bologna ha spiegato che “il mister è entrato in punta di piedi, è stato molto bravo nel subentrare a quello che aveva fatto Sarri. Non ha stravolto da un giorno all’altro le idee di gioco, anzi siamo andati lungamente sulla stessa linea di idee che aveva il vecchio allenatore”.