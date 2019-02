MADRID – Il Venezuela sempre più isolato. Con un gesto diplomático di grupo inconsueto, i rappresentanti di 20 nazioni, hanno manifestato in modo visibile che non riconoscono la legittimità del governo Maduro. Lo hanno fatto lasciando la sala in cui era previsto l’intervento del ministro degli Esteri, Jorge Arreaza. Uno schiaffo diplomatico inatteso.

Ai giornalisti che gli chiedevano un commento, Arreaza si è limitato ad affermare di non essersi reso conto dell’assenza dei rappresentanti dei 20 paesi e che comunque il Venezuela è ascoltato. Ha quindi sostenuto che il Paese continuerà a insistere sul dialogo.

– Sì, il dialogo tra i presidenti Trump e Maduro – ha detto -. Perché no?

Fonti diplomatiche ritengono che quella dei 20 paesi, sia stata un’azione coordinata, promossa dalle nazioni del Gruppo di Lima. In sostanza, al non riconoscere la legittimità del governo Maduro, non ritengono legittimi i suoi rappresentanti.

Sempre fonti diplomatiche hanno fatto notare che l’Unione Europea non è compatta sulla illegittimità del presidente Maduro. Per questo, hanno ritenuto prudente inviare rappresentanti di rango inferiore alla sessione del Consiglio in cui ha parlato Arreaza anziché abbandonare la sala.