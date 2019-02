(ANSA) – ROMA, 27 FEB – “Cerchiamo di sostenere gli arbitri anche quando sbagliano in buona fede. E anche quando lo fanno contro la propria squadra del cuore. Ma sorvoliamo su questo, porca miseria…”. Così Gianni Infantino, presidente della Fifa, si esprime così sulle polemiche arbitrali legate al Var. “Abbassiamo tutti i toni, anche i dirigenti, e ricordiamoci che parliamo di calcio”, è l’appello di Infantino, oggi a Roma per l’Executive football summit della Fifa. “L’introduzione al Mondiale del Var è una delle storie di successo recente della Fifa, un aiuto all’arbitro. Non è perfetto ma sicuramente aiuta”, aggiunge Infantino, che riguardo gli errori taglia corto: “Arbitrare è difficilissimo. Siamo passati dal 95% al 99,3% di decisioni corrette, se l’arbitro sbaglia una decisione che gli vogliamo sparare? Bisogna accettare l’errore”.