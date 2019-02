CARACAS – La Conmebol ha annunciato che oggi si svolgerà il sorteggio del Sudamericano Under 17. L’evento si avrà luogo a Lima, in Perù, nell’Auditorium della Federación Peruana de Fútbol (FPF).

I parametri del sorteggio saranno i seguenti: Perù (paese ospitante) e Brasile (campioni in carica) saranno le teste di serie dei gironi A e B. Il resto delle nazionali saranno distribuite in base alla posizione nell’ultimo torneo che si é disputato in Cile nel 2017. Questo vuol dire che in seconda fascia ci saranno Cile (2º nell’ultimo Sudamericano U17) e Paraguay (3º). Il Venezuela (5º) e la Colombia (4º) saranno nel “bombo 3”, mentre Ecuador (6º) ed Uruguay (7º) nel quarto. Infine Argentina (8) e Boliva (9º) sono nel quinto.

I tifosi creoli sperano in un girone alla “portata” con i padroni di casa, Bolivia, Ecuador e Cile, in questo modo eviterebbero un girone di ferro con carioca, gauchos e charrúas.

Il torneo, che avrà come scenario lo stadio dell’Universidad San Marcos della città di Lima, si disputerà tra il 21 marzo ed il 14 aprile. Il Sudamericano Under 17 assegnerà quattro posti per il mondiale che fino a pochi giorni fa si sarebbe dovuto disputare nel paese inca, invece la nuova sede sarà decisa nelle prossime settimane. La kermesse iridata andrà in onda tra il 5 ed il 27 ottobre di quest’anno.

José Hernandez, allenatore della nazionale venezuelana Under 17, renderà nota la lista dei convocati tra alcuni giorni. La baby-vinotinto ha svolto undici stage prima del torneo Sudamericano Under 17. I raduni della nazionale si sono svolti tra le città di Caracas, Puerto Cabello e nel Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Nel ciclo di preparazione del torneo continentale, mister Hernandez ha avuto 36 giocatori a disposizione.

(Di Fioravante De Simone)