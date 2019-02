(ANSA) – BRUXELLES, 27 FEB – “Noi del M5S continuiamo ad insistere sul nostro progetto politico, coraggioso e coerente di creare una nuova famiglia compatta” all’interno del Parlamento europeo in vista del voto di maggio. Lo afferma l’eurodeputato M5S Fabio Massimo Castaldo. “Siamo alacremente al lavoro per costruire un nuovo percorso che sia pienamente corrispondente alle nostre battaglie” e anche “per colmare un vuoto” e “per creare finalmente la famiglia della democrazia diretta all’interno del Parlamento” europeo, prosegue l’eurodeputato. Secondo Castaldo ciò potrà “permettere a noi di giocare un ruolo di ago della bilancia in maggioranze che saranno molto più fluide rispetto al passato. Questo è il nostro obiettivo e questa è la famiglia politica per cui ci batteremo”.