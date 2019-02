(ANSA) – LONDRA, 27 FEB – Mano pesante del Labour sul deputato Chris Williamson, messo sotto accusa per una articolo considerato provocatorio sul tema dei rigurgiti di antisemitismo in cui rivendicava al partito di aver fatto “più di altri per estirpare la piaga” e d’essersi scusato “pure troppo”. L’annuncio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, è stato seguito dalla decisione di sospenderlo dai ranghi laburisti per tutta la durata dell’investigazione. Una scelta fatta dopo qualche esitazione sulla scia delle pressioni interne ed esterne esercitate nei confronti di Jeremy Corbyn (di cui Williamson è considerato un alleato), e sancita dal braccio destro del leader, la segretaria organizzativa Jennie Formby. Al deputato non è bastato scusarsi. Il suo rammarico era stato giudicato del resto “insincero” da vari colleghi delle correnti più ‘moderate che insistono ad accusare la sinistra interna (a cui sia Williamson sia Corbyn appartengono) di alimentare di fatto l’antisemitismo attraverso una cultura anti-sionista