CARACAS- Los días jueves 28 de febrero y viernes 1° de marzo son laborables para la banca y prestarán todos sus servicios bancarios anunció este martes, José Grasso Vecchio, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV).

Las declaraciones de Grasso que hizo a través de su cuenta en Twitter fueron ratificadas por empleados de las entidades bancarias quienes informaron que hasta la fecha tienen previsto trabajar hasta el viernes de esta semana debido a que no han recibido instrucciones contrarias por parte de los gerentes ni de las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Informaron que las actividades laborales se mantienen de acuerdo a lo establecido en el calendario bancario sobre los días feriados y en la agenda de este año se indica que el lunes y martes de Carnaval no serán laborables.

No obstante, aclararon que los usuarios podrán hacer sus operaciones bancarias con normalidad a través de los servicios electrónicos, los cuales se mantendrán activos durante las 24 horas del día al igual las compras con tarjetas de débito.

De igual forma, Freddy Ceballos, presidente, Federación Farmacéutica de Venezuela, dijo que las actividades de este sector están garantizadas y trabajarán todos estos días de Carnaval.

“Por regulación las farmacias siempre trabajan y en esta oportunidad estarán abiertas en especial en las zonas turísticas a pesar de los bajos inventarios dada la situación de crisis económica en el país”, dijo Ceballos.

Por su parte, los presidentes de Fedecámaras, Carlos Larrazábal; y de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, hicieron llamados a no paralizar las labores en las actividades económicas en el país y a las instiruciones de educación a mantener sus horarios de clases.

Larrazábal se pronunció por establecer reuniones entre las empresas y sus trabajadores de manera consensuada para incrementar la productividad en rechazo a la prolongación del asueto de Carnaval decretado por el Gobierno.

Comentó que el trabajo informal en Venezuela asciende al 50% de los ciudadanos e indicó que los ingresos por esta actividad se “producen por el día a día, por lo tanto, les conviene trabajar todos los días”.

Uzcátegui manifestó que Venezuela necesita producir por la grave hiperinflación y distorsión económica en especial un fin de mes cuando los ciudadanos necesitan cobrar sus salarios.

Oficializan 28 de febrero y 1° de marzo como días feriados

Mediante Decreto 3.773 de la Presidencia de la República se declaran días no laborables el 28 de febrero y el 1° de marzo del año 2019, y por tanto se les otorga el carácter de feriados a los efectos de la Ley Orgánica del Trabajo.

La medida, publicada en Gaceta Oficial 41.596 del 26 de febrero y anunciada por el presidente Nicolás Maduro el 20 de febrero, es aplicable a los trabajadores que prestan servicio en el sector público y privado.

Se excluyen del decreto las actividades que no pueden ser interrumpidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La declaratoria de días no laborables no constituye un beneficio o derecho a favor de los trabajadores sobre los cuales recaen sus efectos, sino el requerimiento de no presentarse en sus puestos de trabajo, durante los días establecidos.

Maduro anunció la noche del 20 de febrero su decisión de extender la celebración de las fiestas de carnaval, adelantando el asueto en dos fechas.