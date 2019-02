(ANSA) – TAVULLIA (PESARO URBINO) 27 FEB – Quintali di rifiuti indifferenziati sono andati a fuoco in un vasto incendio divampato nella discarica di Ca’ Asprete, nel Comune di Tavullia, ai confini con Pesaro. La discarica accoglie i rifiuti dell’area servita da Marche Multiservizi, cioè Pesaro e i centri della bassa Valle del Foglia. L’area interessata è di diverse centinaia di metri quadrati. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, almeno due di Pesaro, che però hanno chiesto rinforzi. NOn è stato possibile fare intervenire l’elicottero perché ormai si era fatto buio. In serata i pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio, ma l’area sarà presidiata tutta la notte. Ignote al momento le cause del rogo. Sul posto anche i tecnici dell’Arpam per l’analisi dell’aria. (ANSA).