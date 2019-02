MANAGUA. – Decine di detenuti, per lo più giovani, sono usciti dal carcere in Nicaragua qualche ora prima dell’inizio di un nuovo round di incontri per porre le basi di un negoziato di pace e riconciliazione. La notizia è stata confermata da Marcos Carmona, direttore della Commissione per i diritti umani del Nicaragua. A quanto sembra la condanna dei detenuti, arrestati per aver partecipato a manifestazioni antigovernative, è stata trasformata in arresti domiciliari.

Secondo il quotidiano nicaraguense La Prensa, le persone liberate, uomini e donne, potrebbero essere un centinaio. Il giornale sottolinea che questo numero di “prigionieri politici” è “appena una parte degli oltre 700 che si trovano in carcere secondo il ‘Comité Pro Libertad de Presos Políticos’.

Non appena erano circolate le prime indiscrezioni sulle ordinanze firmate da vari giudici, famigliari e amici dei detenuti si erano riuniti a Managua sia davanti all’edificio del Sistema penitenziario ‘Jorge Navarro’ di Tipitapa, sia davanti alla prigione femminile ‘La Esperanza’, ed hanno visto sfilare gli autobus con a bordo i loro cari. Alcuni genitori hanno perfino potuto abbracciare all’uscita da ‘La Esperanza’ le loro figlie, mentre molte persone intonavano l’inno nazionale nicaraguense.

Intanto i membri della Alleanza civica di opposizione sono arrivati nella sede dell’Instituto Centroamericano de administración de Empresas, a 15 chilometri dalla capitale, dove si tiene la prima giornata del dialogo con le autorità nicaraguensi. Intervistato dal quotidiano El Nuevo Diario sulla sua opinione circa la liberazione del primo gruppo di detenuti, Ernesto Medina, ex direttore della American University di Managua, ha risposto semplicemente che “li devono liberare tutti”.