BUENOS AIRES. – Il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi è in Argentina per una visita di due giorni tesa a rinsaldare le relazioni bilaterali con incontri con il collega argentino Jorge Faurie e con il presidente della repubblica, Maurizio Macri. Proveniente dal Paraguay, il capo della diplomazia italiana ha in agenda un omaggio al monumento del Libertador argentino, generale San Martin, dopo il quale si trasferirà nella vicina sede del ministero degli Esteri.

Qui si svolgeranno i previsti incontri bilaterali con Faurie ed i suoi collaboratori, che saranno seguiti da una conferenza stampa congiunta. Nel pomeriggio Moavero si recherà al Museo de Bellas Artes, dove è prevista la cerimonia di ‘finissage’ della presenza in Argentina della Afrodite di Capua, gioia del Museo archeologico di Napoli, inviata nello scorso novembre nell’ambito di un ciclo culturale denominato ‘La forma della bellezza’, organizzato dall’ambasciata d’Italia.

Domani invece il ministro italiano sarà ricevuto nella Casa Rosada dal presidente Macri, e quindi presenzierà l’inaugurazione dell’Ufficio di collegamento fra Guardia di Finanza e Gendarmeria argentina mirante a una più stretta collaborazione per il contrasto dei reati economico-finanziari.