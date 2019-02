LA PAZ. – L’Assembla parlamentare euro-latinoamericana (Eurolat) si riunisce in questi giorni a Santa Cruz de la Sierra per esaminare problemi legati a politica, sicurezza e diritti umani nelle due regioni. Oggi i parlamentari europei e quelli latinoamericani, riferisce l’agenzia di stampa boliviana Abi, visiteranno progetti di sviluppo a San Ignacio de Velasco, nella cosiddetta ‘Chiquitania’ boliviana dove ancora sono vive le missioni gesuitiche, mentre in serata si riunirà la segreteria del gruppo per definire ufficialmente l’ordine del giorno dei lavori di domani.

E’ confermato che alla sessione inaugurale dei lavori della Commissione di Affari politici, sicurezza e diritti umani di Eurolat interverrà il presidente boliviano Evo Morales. Successivamente le autorità boliviane esporranno ai parlamentari euro-latinoamericani l’esperienza della Bolivia nella lotta al narcotraffico. Al riguardo il presidente della Camera boliviana, Víctor Borda, ha sottolineato che “la nostra lotta al narcotraffico è un modello da seguire. E’ stata approvata dall’Onu per avere ottenuto lo sradicamento delle piantagioni di coca di concerto con gli agricoltori”.