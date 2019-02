ROMA. – Tutto confermato, nessun cambiamento d’orario. Il derby Lazio-Roma si giocherà come inizialmente previsto dalla Lega di Serie A sabato alle ore 20:30 allo stadio Olimpico. Nonostante la richiesta della Questura di valutare l’ipotesi di anticipo alle 15 o alle 17, il Prefetto Paola Basilone, in accordo con le autorità competenti, ha deciso di mantenere l’orario originario della stracittadina. Decisiva la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che non ha riscontrato criticità tali da comportare l’anticipo del match.

Si giocherà in notturna, dunque, con un’affluenza che si aggira al momento attorno alle 45 mila presenze. Biancocelesti alla ricerca della vittoria perduta, i giallorossi invece per proseguire la striscia positiva di 4 vittorie e un pareggio seguita al disastroso 7-1 subito a Firenze.

Archiviata la gara d’andata di Coppa Italia pareggiata 0-0 ieri col Milan, la Lazio cerca una cura alla crisi di gol: tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, solo sei reti nelle ultime nove sfide, che diventano dieci se si aggiungono i quattro gol segnati al Novara in Coppa Italia nella prima uscita di gennaio. Contro il Milan è arrivata una buona risposta dal punto di vista della grinta e dello spirito di sacrificio, ma ai biancocelesti di Simone Inzaghi per vincere la stracittadina servirà anche mandare con più frequenza Immobile in porta.

Per riuscirvi, il tecnico laziale sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Luis Alberto. Lo spagnolo è partito ieri dalla panchina proprio per farsi trovare al meglio nella sfida che vale l’Europa nobile, forse l’ultima opportunità per la Lazio di restare agganciata al treno Champions. Luis Alberto agirà alle spalle di Immobile, finora soltanto 4 gol nell’anno solare. Da non scartare a priori l’opzione ‘fantasia’ con Luis Alberto mezzala e un Correa tornato titolare nelle ultime partite e a pieno regime.

Le buone notizie per Inzaghi arrivano dalla difesa, dove il tecnico recupera Luiz Felipe, e con Radu e Acerbi contro la Roma potrà riproporre il pacchetto arretrato sulla carta titolare. A centrocampo l’incognita è rappresentata a destra, dove oggi si è fermato Marusic. Se non dovesse recuperare è pronto alla conferma Romulo.

Per Di Francesco invece pochi i dubbi di formazione, principalmente legati all’utilizzo al centro della difesa di Manolas. Il greco, uscito con una caviglia malconcia da Frosinone, sembra pronto a stringere i denti sia per la stracittadina sia per il successivo impegno di Champions League col Porto.

Stesso discorso per De Rossi, che negli ultimi giorni ha alternato allenamenti personalizzati e sedute di lavoro in gruppo per gestire quel ginocchio che da un po’ di tempo lo tiene sulle spine. Il capitano sarà regolarmente al suo posto, con ai lati Pellegrini e Cristante, mentre davanti a Olsen assieme a Manolas giocherà Fazio, con Kolarov e Florenzi sulle fasce. Dovrebbero tornare a disposizione, almeno per la panchina, anche Karsdorp e Schick, mentre Under proverà a rientrare tra i convocati per il ritorno col Porto. In attacco, quindi, Di Francesco si affiderà ancora una volta a Dzeko, El Shaarawy e Zaniolo, all’esordio nel derby.