MILANO. – Potrebbe essere stato attirato in una “trappola” per portare a termine la “vendetta” contro di lui, essere stato invitato appositamente a tornare da Napoli a Rozzano, dove non passava più da mesi ormai, il 63enne ucciso lunedì scorso nella cittadina a sud di Milano dal genero a colpi di pistola. E’ una delle ipotesi su cui stanno lavorando inquirenti ed investigatori che indagano non solo sul killer, padre della bambina che avrebbe subito abusi dal nonno, e sul presunto complice, ma anche su altri soggetti di quel “clan familiare” che si starebbe dimostrando anche “omertoso”.

Intanto, il 35enne con vari precedenti penali fermato ieri, assieme ad un amico di 27 anni che era alla guida dello scooter da cui sono stati esplosi i colpi, ha cercato di giustificare quell’atto di “giustizia privata” contro il suocero che era indagato dalla Procura di Milano per presunte violenze sessuali sulla bimba di 8 anni, che sarebbero durate due anni. “Quando l’ho visto, ho avuto un black out improvviso, immediato”, avrebbe detto, in sostanza, parlando anche di una reazione “istintiva” causata da un “black out mentale”.

Ha cercato, dunque, oltre che di liberare dalle responsabilità l’amico spiegando che lui non era a conoscenza del gesto che avrebbe compiuto in quel parchetto accanto ad un supermercato, di respingere, difeso dal legale Lucio Antonio Abbondanza, l’accusa di un omicidio premeditato. Nell’inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Monia Di Marco, però, si sta cercando di capire perché il nonno della bimba, che era rimasto a Napoli negli ultimi mesi dopo che era venuta a galla in famiglia la vicenda dei presunti abusi (era stata la figlia dell’uomo e madre della bimba a segnalare il caso in Procura), avesse deciso negli ultimi giorni di tornare a Rozzano, dove era ospite di uno dei suoi figli (aveva un maschio e due femmine).

Gli inquirenti stanno verificando, dunque, l’ipotesi di un presunto piano per riportarlo nel Milanese, anche perché, stando a quanto ricostruito, tutti i suoi familiari di Rozzano lo avevano ‘messo al bando’. Era colpevole, ai loro occhi, di avere violato “il codice d’onore familiare” abusando della bambina.

Nel fascicolo sulle presunte violenze, nel frattempo, si era già arrivati alla fase dell’incidente probatorio per cristallizzare, in vista di un processo, le dichiarazioni della bambina che era già stata sentita anche dalla polizia con un’audizione protetta. Incidente probatorio, nell’inchiesta aperta dallo scorso ottobre, che si è tenuto proprio lunedì scorso, davanti al gip Teresa De Pascale, alla presenza del pm e dei legali ma non dell’indagato, e che si è concluso poco meno di due ore prima del delitto.

Dalle dichiarazioni della piccola, da quanto si è saputo, sono emersi fatti gravi, violenze che il nonno avrebbe commesso tra l’estate 2016 e la scorsa estate nei periodi di vacanza in cui era ospite a casa della figlia. La scorsa estate, appunto, avrebbe visto per l’ultima volta la nipotina, poi il ritorno a Rozzano solo di recente dopo mesi di assenza, la conferma dei presunti abusi nelle parole della piccola e il giorno stesso la sua esecuzione. La Procura ha chiesto che i due fermati, che saranno interrogati dal gip Elisabetta Meyer a San Vittore, restino in carcere.

