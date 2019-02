(ANSA) – NEW YORK, 28 FEB – Gli Stati Uniti premono per un voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu su una nuova risoluzione per il Venezuela, nella quale si chiede il ”pacifico ripristino della democrazia”. La bozza del provvedimento, circolata fra i membri del Consiglio di Sicurezza, chiede elezioni libere nel paese e la possibilità di consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione. La risoluzione, che potrebbe essere votata giovedì, si scontrerà probabilmente con il veto della Russia. Nel testo si mette in evidenza la necessità di ”prevenire un ulteriore deterioramento della situazione umanitaria in Venezuela” e si chiede di assicurare ”elezioni libere, giuste e credibili”.