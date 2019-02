(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell'”Abierto Mexicano Telcel”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.780.060 dollari in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. E’ infatti uscito di scena lo spagnolo Rafa Nadal, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, vincitore di questo torneo nel 2005 e nel 2013 (si giocava sulla terra) ed ancora finalista nel 2017, al rientro nel circuito dopo la finale persa a Melbourne contro Djokovic esattamente un mese fa, che ha ceduto per 36 76(2) 76(6), dopo oltre tre ore di lotta, all’australiano Nick Kyrgios, sceso al numero 72 Atp (“giustiziere” all’esordio di Andreas Seppi): il 32enne mancino di Manacor ha fallito tre match-point nel tie-break del set decisivo. Nei quarti il 23enne di Canberra troverà dall’altra parte della rete lo svizzero Stan Wawrinka, numero 42 del ranking mondiale