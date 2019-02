(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha inviato le sue felicitazioni per il compleanno della Pro Patria, che soffia su 100 candeline. “Un obiettivo è un sogno con un punto d’arrivo diceva Duke Ellington. E’ una frase che non conosce il tempo che passa e che – ricorda Ghirelli – si può legare alla storia dell’Aurora Pro Patria, che oggi, 28 febbraio, soffia sulla candelina n.100. Il primo secolo di vita della tua società è la ‘traduzione’ di determinazione, progettualità, cuore, senso di appartenenza ad una maglia e alla città. Buon compleanno, Pro Patria e felicitazioni per un traguardo che si inserisce con orgoglio nelle pagine della storia del libro del calcio. La arricchisce e la completa”.