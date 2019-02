(ANSA) – PARMA, 28 FEB – Una decisione “inspiegabile quanto imbarazzante”. Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti oggi in una nota si rivolge al Governo e chiede spiegazioni sulla “riflessione a livello politico” avviata a Roma sullo svolgimento nella città Ducale del quarto Forum Unesco sulla cultura alimentare e le industrie culturali, inizialmente previsto il 21 e 22 marzo. Pizzarotti rende nota una lettera inviata il 26 febbraio al Comune di Parma dal direttore generale per la Promozione del sistema Paese, dicastero degli Affari Esteri, in cui si legge che “il Governo ha ritenuto di approfondire l’intera questione del Forum e sta conducendo una riflessione, a livello politico, tanto sulle date più adatte per tenere questa iniziativa quanto sulla sede più opportuna in cui realizzarla”. “Una figuraccia internazionale”, tuona il sindaco del centro emiliano, “Parma non lo merita. Chiedo al Governo spiegazioni chiare, invitandolo a ritornare sui propri passi”.