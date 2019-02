(ANSA) – BRUXELLES, 28 FEB – Migliaia in piazza ad Anversa in Belgio in occasione dell’ottava giornata di mobilitazione per il clima. Obiettivo è spingere i politici ad agire adottando misure efficaci contro il riscaldamento climatico. Attesa al raduno anche l’attivista svedese, l’adolescente Greta Thunberg, che era scesa in piazza anche giovedì scorso a Bruxelles alla ‘marcia per il clima’ che aveva riunito nella capitale belga migliaia di ragazzi da tutta Europa. Secondo quanto scrivono i media locali oggi sono previsti cortei anche in altre città del Belgio. Ad Anversa a metà mattinata si erano radunate almeno 2.500 persone, stando alla polizia, secondo quanto scrive l’agenzia Belga.