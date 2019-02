(ANSA) – GINEVRA, 28 FEB – Una commissione d’inchiesta dell’Onu ha accusato Israele di avere aperto intenzionalmente il fuoco contro civili palestinesi durante manifestazioni lo scorso anno a Gaza in cui morirono 189 persone. Un comportamento che potrebbe configurare un crimine contro l’umanità. La commissione, incaricata dal Consiglio per i diritti umani, ha detto che oltre 6.000 persone sono state colpite da proiettili sparati da cecchini israeliani per respingere i manifestanti vicino alle barriere di confine. Israele respinge il rapporto della Consiglio dei diritti dell’uomo dell’Onu. Lo ha detto il ministro degli esteri ad interim Yisrael Katz definendo il Consiglio stesso “un teatro dell’assurdo che ha prodotto un altro ostile, falso e prevenuto” atto.