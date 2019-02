(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Lee Westwood e Danny Willett sono le prime star del Dubai Duty Free Irish Open (4-7 luglio) di golf, torneo delle Rolex Series European Tour. Coppia d’assi in Irlanda del Nord per la Gran Bretagna. Per due tra i migliori interpreti del massimo circuito continentale. “Non vedo l’ora di scendere in campo – le parole di Westwood – per provare a vincere un torneo che manca nel mio palmares”. “Sono davvero felice – gli ha fatto eco Willett – di giocare un torneo così importante prima del grande appuntamento con l’Open Championship”. Un ex numero uno al mondo (Westwood) e il vincitore del Masters 2016 (Willett). Sul green del Lahinch GC anche due fuoriclasse britannici. Che vanno ad impreziosire un field, tutto da scoprire, che vanta già la presenza di Shane Lowry, leader della Race to Dubai 2019.