(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Sarebbe stata la rottura del cerchione anteriore sinistro per l’impatto con un oggetto in pista la causa dell’incidente capitato ieri a Sebastian Vettel durante i test con la Ferrari SF90 sulla pista catalana del Montmelò. Lo rivela la scuderia di Maranello, che ha diffuso una nota in mattinata per spiegare l’accaduto: “Dopo accurati controlli abbiamo constatato che Seb è uscito di pista ieri a causa di un problema al cerchione che era stato danneggiato alcuni secondi prima da un impatto con un oggetto estraneo”. Il tedesco era uscito illeso dal violento impatto della sua monoposto contro le barriere dopo l’uscita di pista alla curva 3, non potendo far nulla per contrastare l’effetto dell’improvviso cedimento. Oggi la nuova Ferrari è affidata alla guida di Charles Leclerc mentre domani sarà Vettel a chiudere la quattro giorni di test a Barcellona, prologo dell’avvio di stagione.