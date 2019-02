(ANSA) – MILANO, 28 FEB – “Icardi? Di lui sono già state dette molte cose, si sono espressi l’ad Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang. Io da qui in avanti parlo di chi c’è e non di chi non c’è. Non ne parlerò più”: lo dice il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Cagliari.