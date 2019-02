(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Il Masters Tournament (11-14 aprile in Georgia, Stati Uniti), il Major più affascinante della storia del golf mondiale, è ancora lontano. Eppure la febbre verso l’attesissima competizione continua a salire, giorno dopo giorno. Bookmakers scatenati negli Stati Uniti, con gli analisti delle scommesse che dopo gli ultimi exploit indicano Dustin Johnson (da lunedì nuovo numero 1 del green) come assoluto favorito. La possibile impresa ad Augusta dell’americano vale dieci volte la posta. Tra i protagonisti annunciati ecco poi Justin Rose, che ha disputato tredici volte il Masters facendo registrare cinque Top 10. I bookmakers credono poco invece nel bis del campione in carica Patrick Reed, così come nel Grande Slam di Rory McIlroy. In lizza per il titolo, immancabile, Tiger Woods. Il trionfo del californiano vale infatti dodici volte la posta.