(ANSA) – ISLAMABAD, 28 FEB – Parlando oggi davanti al Parlamento pachistano, il primo ministro Imran Khan ha detto che chiederà la mediazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per risolvere la crisi con l’India sul Kashmir. Il premier ha aggiungo di aver cercato di contattare il suo omologo indiano, Narendra Modi, per avviare un dialogo, ma apparentemente senza risultati. Imran Khan ha accusato inoltre l’India di avere compiuto nuovi attacchi missilistici la scorsa notte contro la parte del Kashmir sotto il controllo pachistano. “Da questa tribuna – ha aggiunto – dico all’India: non continuate su questa strada, perché ad ogni cosa che fate, il Pakistan sarà costretto a compiere rappresaglie. E se due Paesi hanno il tipo di armi che entrambi abbiamo, non dovrebbero pensare alla guerra”.