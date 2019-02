(ANSA) – MILANO, 28 FEB – Gabriele Detti, campione del mondo sugli 800 sl e doppio bronzo olimpico a Rio, tornerà a gareggiare in vasca lunga dopo un anno sabato pomeriggio alla nona edizione del Trofeo ‘Città di Milano’ ma non si aspetta di staccare un gran tempo. “Quella di Milano – spiega Detti, a margine della presentazione della manifestazione organizzata dai ‘Nuotatori Milanesi’ – è una gara che mi è sempre piaciuta ma non sarà fondamentale perché bisognerà essere al top della forma tra quattro settimane agli assoluti di Riccione. Essendo un anno che non gareggio in vasca lunga voglio vedere come sto. Non mi aspetto niente di eclatante perché stiamo lavorando e caricando: non so che gara farò, vedrò cosa viene, lo scopriamo insieme. Non mi interesserebbe neanche fare un super risultato qui anche perché andar forte ad un mese dagli assoluti vorrebbe dire che c’è qualcosa che non torna nella preparazione”.