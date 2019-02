(ANSA) – ROMA, 28 FEB – L’Aci Rally Italia Talent targato Suzuki sbarca in Sicilia per la penultima selezione. Appuntamento nel finesettimana sullo storico Autodromo di Pergusa: saranno oltre 400 gli iscritti, tra cui 20 presenze in rosa e 19 Under 18 che si daranno battaglia per conquistare la semifinale. Continua ad ottenere grandi consensi il format ideato nel 2014 da Renzo Magnani, mentre lo slogan #rallypertutti le adesioni alla selezione in terra siciliana hanno ancora una volta confermato la grandissima passione dei siciliani per lo sport dei motori. Le 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, sono destinate ”a ottenere come per le precedenti selezioni commenti sempre più entusiastici”. Grande interesse anche la prestigiosa partnership con Generali Italia, mentre resta ‘in pista’ sempre l’Aci del presidente Angelo Sticchi Damiani. Prossima e ultima selezione in Piemonte sul Circuito Internazionale di Busca, con iscrizioni ancora aperte con sul sito www.rallyitaliatalent.it.