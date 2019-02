(ANSA) – LONDRA, 28 FEB – Il britannico James De Gale, oro olimpico a Pechino 2008 e poi campione del mondo dei supermedi Ibf da professionista, si ritira a 33 anni. L’annuncio lo ha dato lui stesso spiegando di “aver capito che non sono più quello di prima”. Questa decisione arriva dopo la sconfitta nel match di sabato scorso contro il connazionale Chris Eubank jr. in cui era in palio un titolo minore, quello della Ibo. “E’ dura da ammettere – ha spiegato De Gale -ma non sono più il pugile di una volta, gli infortuni mi hanno tolto troppo, a livello fisico e mentale, e sul ring si vede”. De Gale era diventato campione del mondo nel 2015 battendo a Boston Andre Dirrell, e poi lo aveva difeso per 3 volte, combattendo sempre in America. Reduce da un’operazione a una spalla, aveva perso contro l’outsider Caleb Truax nel dicembre 2017 a Londra, ma l’anno dopo, in aprile a Las Vegas, si era imposto nella rivincita. Poi aveva lasciato vacante la corona per non aver affrontato nei termini previsti lo sfidante ufficiale Josè Uzcategui.