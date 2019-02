(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Gli indipendentisti catalani ringraziano Gerard Piquè, le cui parole dopo il 3-0 inflitto al Real al Bernabeu in Coppa del Re sono diventate virali. Il difensore, rispondendo a una domanda su presunti favoritismi arbitrali e il Var aveva detto così: “Se le telecamere delle emittenti spagnole che stanno qui dedicassero più tempo al processo dei prigionieri politici, che mi sembra super ingiusto, e se, invece che parlare del Var, la gente potesse vedere di più su ciò che sta succedendo, andremmo un po’ meglio come paese”. Parole che hanno avuto una vasta eco in Spagna, e non solo, e via social è arrivata la risposta dei soggetti coinvolti nella vicenda a cui si è riferito il campione del Barça. Per Joaquim Form, uno dei politici sottoposti a processo, “la riflessione fatta da Piquè equivale a un quarto gol segnato al Real Madrid. Grazie a lui, e al Barça per la vittoria al Bernabeu”. L’ex presidente della ‘Generalitat de Catalunya’, Carles Puigdemont ringrazia il difensore definendolo “straordinario. Grazie”.