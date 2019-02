(ANSA) – MILANO, 28 FEB – “Manuel Bortuzzo era un nostro compagno di allenamento e quindi siamo rimasti scioccati come del resto tutta Italia. Non è possibile che nel 2019 succedano queste cose, sembra di essere rimasti nel far west, sono cose che non dovrebbero succedere, ma purtroppo è successo. Noi siamo tutti con Manuel, lo sento quasi tutti i giorni, sta bene: ha iniziato la riabilitazione e speriamo che tutto possa risolversi nel migliore dei metodi, però ci vorrà sicuramente tempo. Lo aspetto in piedi più che in allenamento, gli allenamenti sono una cosa in più”. E’ il massaggio di Gabriele Detti, campione del mondo degli 800 sl e doppio bronzo olimpico a Rio, a Manuel Bortuzzo, 19enne promessa del nuoto italiano colpito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma da un proiettile che gli ha provocato la paralisi delle gambe. “Metaforicamente parlando – aggiunge Detti -, bisogna fare un passo alla volta. Il movimento del nuoto organizza una raccolta fondi che sosterremo anche domani dentro e fuori vasca. Diamo tutti una mano”.