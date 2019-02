(ANSA) – NEW YORK, 28 FEB – “Dobbiamo lavorare per rafforzare i rapporti transatlantici. E in questo quadro quelli commerciali. L’avversario è la Cina, non l’Europa”. Lo afferma il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sottolineando che, se gli Stati Uniti dovessero imporre dazi sulle auto europee, “noi reagiremmo”. “Ross su questo tema mi è sembrato aperto” dice Tajani, riferendosi al segretario al Commercio americano, Wilbur Ross.