(ANSA) – TORINO, 28 FEB – “Noi vogliamo chiudere il campionato e mostrare la nostra forza, il Napoli vuol riaprire il campionato: sarà una grande partita”. Chiellini anticipa i temi dello scontro al vertice di domenica tra i bianconeri e gli azzurri, separati da 13 punti in classifica: “Il distacco reale non è quello, non avrei mai pensato di arrivare a questa sfida con questo vantaggio – cha confessato il capitano bianconero ai microfoni di Sky Sport24 -. Ancelotti sa gestire al meglio ambiente, piano piano raccoglierà frutti anche a Napoli. Siamo noi che stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma non deve mai passare l’idea che il campionato sia finito”.