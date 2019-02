(ANSA) – BOLOGNA, 28 FEB – Saranno svolti alcuni accertamenti tossicologici e prelevati campioni biologici sugli anziani che hanno subito maltrattamenti all’interno di una casa famiglia di San Benedetto Val di Sambro, nell’Appenino bolognese. E’ quanto disposto dal procuratore aggiunto Lucia Russo e dal pm Stefano Dambruoso, che si occupano dell’inchiesta che ha portato all’arresto del titolare della struttura (finito in carcere e accusato anche di violenza sessuale), difeso dall’avvocato Elisa Sforza, di sua moglie, assistita dall’avvocato Pier Francesco Uselli, e di due collaboratrici (tutte ai domiciliari). Gli esami serviranno a verificare se alle persone offese sono state somministrate sostanze xenobiotiche e psicotrope in assenza di prescrizione medica e necessità terapeutiche. Gli accertamenti riguardano sette anziani, due dei quali sono assistiti dagli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi. La Procura ha nominato come consulente la dottoressa Elia Del Borrello e il conferimento dell’incarico è stato fissato per il 5 marzo, alle 9.30. Anche gli indagati e le persone offese potranno nominare dei consulenti che presenzieranno agli esami. (ANSA).