(ANSA) – ROMA, 28 FEB – A quattro mesi di distanza dagli Europei Juniores 2018 svoltisi in Polonia, arriva una medaglia per l’Italia del sollevamento pesi e per l’azzurra Giulia Imperio. In seguito alla positività al test antidoping della bulgara Dayana Dimitrova, riscontrata proprio durante la competizione internazionale, l’ente internazionale ha ridefinito la classifica finale e riassegnato le 3 medaglie d’oro vinte dalla bulgara nella categoria 48 kg. Cambiano anche i piazzamenti della Imperio: l’argento nello strappo diventa un oro, mentre il quarto posto nel Totale diventa una medaglia di bronzo. Quindi nello strappo l’oro va a Giulia Imperio, l’argento alla russa Kseniia Kozina e il bronzo alla turca Gamze Karakol. Nello slancio oro alla Karakol, argento alla polacca Sylwia Oleskiewicz, bronzo alla russa Kozina. Nel totale trionfa la Karakol, davanti alla Kozina e alla Imperio, che conquista il bronzo.