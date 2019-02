(ANSA) – PISA, 28 FEB – Si svolgerà sabato e domenica al palasport di Pisa, il campionato italiano per le categorie olimpiche di taekwondo: atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno in 8 categorie (quattro maschili e quattro femminili). “Sarà un evento spettacolare – spiega il presidente regionale Fita Domenico Mazzocca – perché gli atleti indosseranno gli appositi sensori che segnano i colpi ricevuti ed effettuati, immediatamente trasmessi sui tabelloni di gara”. A Pisa saranno presenti i nazionali azzurri Simone Crescenzi, Roberto Botta, Antonio Flecca (bronzo ai mondiali junior), le campionesse italiane Sarah Al Hawani e Sofia Zampetti, la campionessa europea under 21 e bronzo agli europei assoluti Daniela Rotolo, Cristiana Rizzelli e Cristina Gaspa. “Siamo orgogliosi di ospitare la manifestazione – aggiunge l’assessore con delega all’Impiantistica sportiva Raffaele Latrofa – in un palazzetto dello sport che grazie agli interventi che abbiamo fatto è tornato alla sua capienza massima, passando da 100 a 1.273 posti”.