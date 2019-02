(ANSA) – AOSTA, 28 FEB – Al termine di una requisitoria durata oltre 5 ore, il sostituto procuratore di Aosta Luca Ceccanti ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per l’ex presidente della Regione Valle d’Aosta Augusto Rollandin, imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d’ufficio, insieme all’ex manager della finanziaria regionale Finaosta Gabriele Accornero (chiesti 6 anni e 6 mesi) e all’imprenditore Gerardo Cuomo (chiesti 6 anni), titolare del Caseificio valdostano. Proprio di questa ditta nel 2013, secondo l’accusa, Rollandin aveva favorito l’espansione nel capannone di una partecipata regionale (l’Autoporto spa), ricevendo appoggio elettorale (anche un comizio in azienda) e due pneumatici per l’auto. Nell’aprile 2018 il gip aveva negato il suo arresto. Nel processo vi sono anche altri quattro imputati, tra artigiani e imprenditori.(ANSA).