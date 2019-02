(ANSA) – AOSTA, 28 FEB – E’ supponibile che “stessero volando verso le aree atterrabili del ghiacciaio del Rutor” l’aereo da turismo proveniente da Megève (Francia) e l’elicottero dell’eliski che il 25 gennaio si sono scontrati a quasi 2.400 metri, provocando sette morti. La collisione “in volo sembra essere avvenuta tra l’aeroplano a una quota superiore rispetto a quella dell’elicottero” . Lo scrive il tribunale del Riesame di Torino – riportando le conclusioni di una nota tecnica preliminare degli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) – nell’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per il pilota francese Philippe Michel (64). “Dopo il primo contatto l’elicottero avrebbe subito gravi danni a carico delle pale del rotore principale, che ne hanno impedito il sostentamento in volo e probabilmente anche il mantenimento ad un assetto livellato”: “la distribuzione dei rottami pare coerente con un primo contatto avvenuto con entrambi i velivoli, aventi una prua orientata sostanzialmente verso sud”. Il “primo contatto” sarebbe avvenuto tra “le parti inferiori del lato destro dell’aeroplano e il rotore principale dell’elicottero”. In seguito “l’aeroplano si sarebbe disarticolato in volo in almeno quattro elementi, il motore, le semiali, il tettuccio della cabina di pilotaggio, il trave di coda, elementi ritrovati al suolo a una certa distanza gli uni dagli altri”. (ANSA).