(ANSA) – ROMA, 28 FEB – E’ Charles Leclerc con la Ferrari a portare a casa il miglior tempo di giornata (1’16”231) nella terza e penultima giornata di test della Formula 1 sul circuito catalano del Montmelò. Il risultato ottenuto dal giovane ferrarista in mattinata non è stato migliorato da nessuno nel pomeriggio, con tutti i team impegnati nella messa a punto più che nella ricerca del miglior crono. Leclerc ha interrotto il lavoro prima della bandiera a scacchi, perchè la sua SF90 si è fermata in pista. Più serio lo stop capitato a Pierre Gasly, la cui Red Bull è uscita di pista alla curva 9 andandosi a schiantare sulle barriere. Come ieri Sebastian Vettel, anche il francese è uscito per fortuna illeso dall’incidente. Nella lista dei tempi, confermati il secondo posto del thailandese Alexander Albon su Toro Rosso (1’16”882) e il terzo di Lando Norris con la McLaren (1’17”084).