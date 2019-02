ROMA. – Cinque pagine di domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza precedute da una spiegazione sulla nuova misura “di contrasto alla povertà volta al reinserimento nel mondo del lavoro”: l’Inps pubblica il modello per chiedere il reddito e la pensione di cittadinanza spiegando che il beneficio “è condizionato” alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” di tutti i componenti della famiglia (esclusi i minorenni, i disabili, gli over 65, i pensionati, coloro che sono già occupati o impegnati in un percorso di formazione).

La domanda si può presentare solo se si ha l’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente) aggiornato. Il beneficio sarà un’integrazione del reddito familiare annuo fino a una soglia massima di 6.000 euro per un single moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (fino a un massimo del 2,1 per una famiglia numerosa) oltre a una quota nel caso si viva in affitto.

Oltre ai dati anagrafici la domanda contiene la dichiarazione di “consapevolezza” sulle condizioni per il reddito, sulle sanzioni previste, sulle comunicazioni da inviare in caso di modifiche del nucleo familiare o delle condizioni lavorative della famiglia. Inoltre si deve dichiarare di sapere che “in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’anno di riferimento è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante una rimodulazione dell’ammontare del beneficio”.

Nella domanda va specificata l’esistenza di persone del nucleo familiare in carcere o ricoverati in istituti di lunga degenza: servirà eventualmente per ridurre l’importo del reddito. In un modulo a parte vanno invece specificate le variazioni intervenute dopo la presentazione della domanda come l’avvio di una attività lavorativa, la sopravvenienza di componenti in stato detentivo o di cura o la cessazione di queste situazioni inserite nella domanda.