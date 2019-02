(ANSA) – WASHINGTON, 28 FEB – La Camera del Congresso americano ha approvato nel giro di poche ore una nuova stretta sulle armi da fuoco. La legge estende il periodo necessario per i controlli su chi le acquista da tre a dieci giorni. Si avra’ cosi’ piu’ tempo per l’Fbi per verificare se gli acquirenti hanno precedenti penali o soffrono di disturbi mentali. Ora pero’ il testo passa al Senato a maggioranza repubblicana.