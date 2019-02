(ANSA) – MILANO, 28 FEB – “Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l’Inter e verso me da parte di alcuni che prendono le decisioni. Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell’Inter”: così l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi in una lettera su Instagram. “In una famiglia – si legge – possono succede cose belle e brutte. Ma non deve mai venire a mancare il rispetto. Questi sono i miei valori, questi sono i valori per cui ho sempre lottato. Nella mia storia. All’Inter. Con l’Inter”.