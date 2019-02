(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Due giornate di stop al capitano del Real Madrid Sergio Ramos per aver ‘trovato’ un’ammonizione voluta. Ad ammetterlo nel dopopartita era stato lo stesso difensore che, nel finale di Ajax-Real di Champions, aveva atterrato Dolberg per farsi squalificare ‘azzerando’ quindi la diffida. “E’ la verità, e mentirei se dicessi il contrario” aveva detto Sergio Ramos, che nei giorni successivi aveva cercato di correggere il tiro. L’Uefa però non si è fatto impietosire e ora la commissione disciplinare, così come aveva fatto in passato con Jesus Corona del Porto, ha inflitto al capitano ‘merengue’ due turni di squalifica, a conclusione della procedura aperta sul caso giorni fa. Ramos salterà quindi, oltre al ritorno degli ottavi contro l’Ajax, anche l’eventuale andata dei quarti.