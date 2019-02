VERSAILLES (FRANCIA). – E’ tempo di dire basta ai veleni della politica, tra Italia e Francia è giunto il tempo della distensione: dopo settimane di crisi Roma e Parigi – la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale culminata nel richiamo in patria dell’ambasciatore francese in seguito alla visita del vicepremier Luigi Di Maio dai gilet gialli – le confindustrie dei due Paesi, riunite a Versailles per il secondo forum economico franco-italiano – si appellano ai governi affinché ripristino i rapporti di buon vicinato che hanno garantito oltre 70 anni di pace e sviluppo in Europa e continuino a progredire mano nella mano per rispondere alle sfide del mondo globale.

Rispondendo ai cronisti a margine della prima giornata di lavori a due passi dalla Reggia del Re Sole, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha reso omaggio alle parole di Luigi Di Maio che in un recente incontro a porte chiuse lo ha invitato a dire alla controparte transalpina “che io non ho alcuna intenzione di creare distonie” con la Francia.

“Penso che questo sia un bel messaggio” nei confronti del secondo mercato mondiale del Made in Italy, ha commentato Boccia, dichiaratamente “ottimista” e soddisfatto anche per l’arrivo, questa sera a Versailles, del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che domani vedrà l’omologo Bruno Le Maire, prima del loro intervento dinanzi al parterre di imprenditori.

Per Boccia la presenza del titolare del Tesoro segna un chiaro “cambio di percorso” rispetto ai recenti attriti fomentati dalla politica a pochi mesi dalle elezioni europee. “Avere qui i due ministri – ha insistito – è un segnale di totale distensione”. Quindi l’invito rivolto all’Italia a “non escludersi e non farsi escludere” da un’Europa il cui interesse non è di essere solo a trazione franco-tedesca. “Che facciamo? rimaniamo fuori? Come seconda potenza manifatturiera d’Europa?”, si è chiesto retoricamente, prima di invitare la politica a fare “un grande bagno di realismo”.

Oggi l’unico “bilateralismo” possibile è tra “Europa e mondo esterno”, ha avvertito chiedendo al “gigante economico” dell’Europa di diventare un “gigante politico”. “Totale convergenza di vedute” degli industriali anche sulla necessità di andare avanti con le infrastrutture e la Tav Torino-Lione. Quanto al dossier Stx-Fincantieri Boccia ribadisce la necessità di costruire “colossi europei”.

Il secondo business forum franco-italiano è stato inaugurato dal presidente di Confindustria e dall’omologo francese presidente del Medef, Geoffroy Roux de Bezieux, affiancati da Luigi Abete, presidente di Febaf (Federazione banche assicurazioni e finanza). Nel pomeriggio si sono tenuti diversi gruppi di lavoro a porte chiuse e dibattiti animati dalle personalità presenti, tra cui l’ex premier Enrico Letta,il direttore della LUISS, Giovanni Orsina, nonché ‘big’ del mondo economico come il capo di Unicredit ed ex ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni, che ha minimizzato sulle parole di Tria rispetto ai ricatti tedeschi sul bail-in (Ricattato? “ma figuriamoci”, il ministro “ha ritrattato”).

Il presidente di Telecom, Fulvio Conti, ha salutato una riunione “estremamente importante soprattutto in questa fase”. Insieme Italia e Francia possono “fare meglio”, ha puntualizzato. Da parte sua, l’ad di Atlantia, Giovanni Castellucci, ha auspicato che il Forum ponga le “basi per una collaborazione più proficua di quanto non sia stata nel recente passato”. “Se oggi sono qui è perché ritengo ci siano grandi opportunità per fare ancora di piu’ in questo Paese”, ha aggiunto, ricordando che Atlantia è divenuto Oltralpe “uno dei grandi operatori infrastrutturali.

Nelle Autostrade con Sanef,ma anche come azionisti di riferimento di Eurotunnel e attraverso il controllo degli aeroporti della Costa Azzurra”.

La prima giornata di lavori si è conclusa con una cena alla quale partecipano, tra gli altri, Giovanni Tria, l’ambasciatrice italiana in Francia, Teresa Castaldo, e l’ambasciatore francese, Christian Masset, recentemente rientrato a Palazzo Farnese dopo la settimana di “consultazioni” a Parigi. Hubert Vedrine, ex ministro degli Esteri francese, farà il discorso di benvenuto. Prevista per domani alle 12:30 la firma del documento finale.

(di Paolo Levi/ANSA)