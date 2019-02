(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Roger Federer si qualifica per le semifinali del torneo di Dubai e continua la corsa al centesimo titolo in carriera. Nei quarti del ricco torneo Atp in corso negli Emirati Arabi, il campione svizzero ha sconfitto 7-6(6) 6-4, in un’ora e 56 minuti di gioco, l’ungherese Marton Fucsovics. Sabato, in quella che sarà la sua prima semifinale stagionale, Federe – che ha già vinto in 8 occasioni a Dubai (2003-2005, 2007, 2012, 2014-2016) – dovrà vedersela con il vincente del match tra il croato Borna Coric e il georgiano Nikoloz Basilashvili.