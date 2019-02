(ANSA) – MILANO, 28 FEB – L’Ax Milano affossa a domicilio il Khimki (90-88), centra in rimonta la quinta vittoria consecutiva in Eurolega e vede avvicinarsi i playoff. La squadra di Pianigiani a Mosca gioca una partita a due facce: superficiale e disattenta nel primo tempo (concede 54 punti in 20′), determinata e concentrata nella ripresa dove recupera 12 punti di svantaggio nonostante un monumentale Shved (23 punti e 11 assist). L’Olimpia (sesta in classifica, con 13 successi e 11 sconfitte) diventa una cooperativa del canestro: manda 5 giocatori in doppia cifra.