(ANSA) – ROMA, 28 FEB – Non lo fa certo per problemi di soldi, ma per fare del bene. Kareem Abdul Jabbar, leggenda della Nba, ha deciso di mettere all’asta alcuni dei cimeli della sua splendida carriera, tramite la Skyhook Foundation, per poi devolvere il ricavato a favore dei bambini poveri. Tra gli oggetti dell’ex centro dei Lakers che andranno all’asta ci sono 4 anelli di campione Nba, quelli conquistati nel 1980, 1985, 1987 e 1988 con i Lakers, oltre al pallone autografato con cui l’inventore del ‘gancio cielo’ giocò la sua ultima partita. Jabbar è “felicissimo” di vendere i suoi cimeli se serviranno ad aiutare l’infanzia abbandonata. “Quando c’è da scegliere se conservare un anello in una stanza – ha spiegato – o dare a un bambino l’opportunità che possa cambiargli la vita, la scelta è molto semplice: vendere tutto. Piuttosto che ammirare un diamante e celebrare qualcosa che ho fatto tanto tempo fa, mi dà più soddisfazione vedere la felicità negli occhi di un bambino quando riceve un giocattolo: è una cosa che non ha prezzo”.