ROMA. – Immobile non segna da oltre un mese, Dzeko all’Olimpico in serie A da fine aprile, ma saranno loro i grimaldelli delle due squadre per regalare sabato un sogno alle tifoserie nella sfida più attesa. Da anni il derby è una tappa delle rincorsa Champions, ma mai come stavolta Roma e Lazio rischiano di restare al palo per la resurrezione delle due milanesi.

La Roma, crollo a Firenze a parte, ha una lunga striscia positiva che l’ha portata a tre punti dall’Inter e a uno dal Milan. La Lazio ha incassato tre dolorosi ko di fila, poi ha sfiorato la vittoria nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Per Inzaghi sarebbe indigeribile una sconfitta nel derby, che raddoppierebbe quella dell’andata e li porterebbe a -9(con una gara da recuperare) dai giallorossi. Oltretutto la Lazio comincia ad avere il complesso delle squadre che la precedono, con cui trova disco rosso.

E’ insomma un derby spartiacque: la Roma è uscita tramortita dalla Coppa Italia, ha la prossima settimana la sfida cruciale per qualificarsi ai quarti di Champions, ma perdura lo scetticismo per una difesa che ha dilapidato spesso i prodigi di un attacco ficcante e incisivo dove l’esperienza di Dzeko ed El Shaarawy si sposa col talento emergente di Zaniolo, possibile golden boy del calcio italiano del futuro. Saranno loro, coi vecchi pirati De Rossi e Kolarov la base di una squadra che Di Francesco sta faticosamente riportando a galla. Di fronte Acerbi proverà a compattare una difesa falcidiata dalle defezioni mentre Lucas Leiva, Milinkovic e Parolo dovranno garantire solidità ed esperienza.

Ma i riflettori saranno soprattutto puntati su Immobile e Dzeko, supportati dalle new entry Correa e Zaniolo. Derby è infatti sinonimo di goleador: Amadei, Da Costa, Pruzzo, Totti in giallorosso, Piola, Chinaglia, Giordano, Signori in biancazzurro hanno scritto la storia dei 90 anni di sfide. Tutto parte però da un gol di Rodolfo ‘Sciabbolone’ Volk che decide per i giallorossi la prima sfida l’8 dicembre 1929, poi segna per sette gare consecutive. Quando si ferma lui la Lazio sforna il primo successo, il 26 giugno 1932, 3-0 a Testaccio. Poi sale in cattedra Bernardini ed è 5-0, tuttora record, con doppietta del Dottore e tripletta di Tomasi nel 1933; nel ritorno la Lazio rimonta tre gol col brasiliano De Maria.

A fine anni ’50 lo spauracchio di Lovati e della Lazio è Da Costa, brasiliano che segna per otto derby di fila, poi Manfredini firma una tripletta nel 4-0 del 1960. La Lazio si vendica negli anni di Maestrelli: emblema della riscossa Giorgio Chinaglia, che dopo il 2-1 nel marzo 1974 va a festeggiare sotto la curva Sud e per una settimana si rifugia a dormire dal tecnico. Pruzzo, Voeller, Balbo, Giordano, D’Amico, Signori accompagnano la crescita del calcio capitolino. Prima però c’è la tragedia di Vincenzo Paparelli, col razzo lanciato da curva a curva che uccide il tifoso laziale il 28 ottobre 1979.

Perplessità suscita lo show di Di Canio che firma la vittoria nel 1989 ed emula Chinaglia festeggiando sotto la Sud. Eriksson passa da una panchina all’altra ed ecco il 4-1 del 1998 a spese di Zeman, che perde quattro derby in un anno. Poi arriva Capello: Totti inventa e Delvecchio si conquista la gloria con 9 centri. La Roma restituisce il 4-1 nel 1999 (4-0 dopo 37′) e nel dopo scudetto festeggia il 5-1 con l’unico poker, quello di Montella.

Lo spettro della violenza riaffiora il 21 marzo 2004: gli ultra’ impongono la sospensione per la notizia falsa della morte di un tifoso. Poi nel 2006 3-0 per la Lazio con Delio Rossi che fa il bagno al Gianicolo (pieno di ‘omaggi’, secondo il tamtam delle radio giallorosse), un 3-2 dato e restituito nel 2008, ancora Lazio avanti con un 4-2 nel 2009 poi quattro successi di Ranieri.

Arriva il nuovo corso romanista e il derby diventa stregato: doppio ko per Luis Enrique. Poi c’e’ lo choc della finale di Coppa Italia col gol di Lulic. Arriva Garcia e cambia tutto: Balzaretti firma il primo derby vinto dopo due anni e mezzo. Poi c’è un ciclo favorevole alla Roma: una doppietta di Totti rimedia allo show di Anderson, il gol di Yanga-Mbiwa estromette la Lazio dalla Champions diretta.

E’ l’inizio di una trilogia che vede protagonista Dzeko: 2-0 e 4-1 contro una Lazio in disarmo. I biancazzurri raddrizzano la rotta nel 2017 con Immobile e Milinkovic: 2-0 e ininfluente 2-3 in Coppa Italia e poi un 3-1 che per poco non costa la Champions. La vendetta si consuma a novembre: 2-1 per la Roma con sigillo di Nainggolan. Il pari al ritorno lascia le due squadre in corsa Champions, che poi la Lazio perde contro l’Inter. Nell’andata infine la Roma esce da una fase negativa imponendosi 3-1 sulla scia di un colpo di tacco di Pellegrini.