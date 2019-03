CARACAS – Smaltita l’amarezza per la mancata qualificazione per il mondiale Under 20 da parte della nazionale di Rafael Dudamel, i tifosi della Vinotinto adesso sperano di rifarsi con l’Under 17, che tra pochi giorni sarà impegnata in Perù nel Sudamericano.

A Lima, nella sede della Federación Peruana de Fútbol, si é svolto il sorteggio dei gironi. I ragazzi di José Hernández sono stati inseriti nel gruppo A insieme ai padroni di casa, Ecuador, Bolivia e Cile. Possiamo dire che é andata bene alla nazionale creola, visto che all’esagonale seconda fase passano le prime tre di ogni raggruppamento.

In questo modo, la nazionale venezuelana ha dribblato il girone di ferro dove ci sono Brasile (campioni in carica), Argentina, Colombia, Paraguay ed Uruguay.

Il torneo prenderà il via il 21 marzo e si estenderà il 14 aprile ed assegnare quattro ticket per il mondiale di categoria. Tutte le gare della prima fase e dell’esagonale finale avranno come scenario lo stadio San Marco della città di Lima.

Questo sarà il calendario della Vinotinto in questa prima fase: esordio con l’Ecuador il 21 marzo, due giorni dopo sfida con il Perù, poi ci saranno le gare con Bolivia (25 marzo) e Cile (27).

“Questo sarà un grande torneo, dove le future star del continente inizieranno a brillare” ha dichiarato Hugo Figueredo, direttore di competizioni Conmebol durante il sorteggio.

Nei prossimi giorni, mister José Hernandez stilerà la lista dei convocati per il Sudamericano Under 17.

Il Perù ospiterà questo torneo dopo 18 anni, allora ad aggiudicarsi la coppa fu il Brasile. I verdeoro sono la nazionale con più trofei vinti in questa categoría con 12. Mentre la miglior prestazione del Venezuela é stata nel 2013, quando chiuse al secondo posto alle spalle dell’Argentina e davanti al Brasile. La Vinotinto ha partecipato alle 17 edizioni ed ha disputato 89 gare con uno score di 14 vittorie, 21 pareggi e 54 sconfitte per un totale di 63 punti.

