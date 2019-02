BRUXELLES. – Nel Ppe è partita la fronda per cacciare Viktor Orban. Su iniziativa della componente svedese (partito Moderaterna) della famiglia popolare è stata infatti lanciata una campagna per chiedere l’espulsione del partito Fidesz del premier ungherese per il mancato rispetto dei valori fondanti dei Popolari e dello stato di diritto.

A far scattare la rivolta all’interno del più grande partito di centrodestra europeo, in vista delle prossime elezioni europee, è stata anche l’ultima campagna a dir poco aggressiva lanciata dal premier magiaro, con tanto di cartelloni pubblicitari anti-Ue, contro la Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker, anche lui nel Ppe.

Accuse dirette all’esecutivo comunitario reo, secondo Orban, di “non avere imparato nulla dagli orribili attacchi terroristici degli anni passati” e di volere “portare ancora più migranti in Europa”. Insinuazioni prontamente rispedite al mittente da Palazzo Berlaymont che ha risposto punto per punto ad ogni addebito affermando che la campagna del governo ungherese “distorce la verità e dipinge un’immagine oscura di un complotto segreto per guidare più immigrazione verso l’Europa”.

La sommossa nel centrodestra europeo contro Budapest ha aperto un dibattito, in verità non nuovo, nel gruppo. E a Bruxelles sono in molti a prevedere che la discussione sarà infuocata nei prossimi giorni in vista del 20-21 marzo, quando l’assemblea politica del Ppe discuterà sulla mozione di espulsione che dovrebbe essere presentata in quella sede.

Per formulare la proposta ci vogliono 7 partiti membri del Ppe, da 5 paesi. “Ha voltato le spalle ai valori del Ppe ed è ora di considerare se appartiene alla nostra famiglia”, ha tuonato l’europarlamentare popolare svedese Anna Maria Corazza Bildt. “Per anni c’è stato un dialogo per portare Orban in linea con i nostri valori. Il risultato è che in Ungheria la situazione si sta deteriorando su diritti fondamentali e stato di diritto”.

Il caso Orban, alleato politico di Matteo Salvini e del polacco Kaczynski, provocherà una nuova frattura nel Ppe, come accadde a inizio settembre, quando la Plenaria al Parlamento europeo decise sull’avvio della procedura di sanzioni all’Ungheria per violazioni sullo stato di diritto. Secondo analisti, una fetta non indifferente del gruppo, fra cui Forza Italia, è orientata a non esiliare il leader di Budapest nel quadro dell’apertura di un dialogo dopo le europee con le forze nazionaliste e sovraniste, posizionando il Ppe più a destra.

Ipotesi mal digerita dal resto del partito che punta alla Grosse koalition con i socialisti in chiave anti populista. E’ c’è già chi apre le porte a Orban in caso di espulsione dal Ppe. “Fratelli d’Italia proporrà all’Acre di accoglierlo a braccia aperte nella grande famiglia dei conservatori e sovranisti europei”, è l’invito lanciato dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

(di Giuseppe Maria Laudani/ANSA)