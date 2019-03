ROMA. – Una ricerca realizzata dal portale brasiliano G1 mostra che 50 deputati federali del Brasile sono attualmente imputati in processi penali nella Giustizia del Paese. La cifra rappresenta il 10% del numero totale di parlamentari presenti nella Camera brasiliana (513). Ci sono, in tutto, 95 casi: solo uno dei deputati risponde a 30 azioni penali (quasi 1/3 del totale).

La gamma di reati per i quali i parlamentari sono imputati in tribunale è varia: si va dalla diffamazione, calunnia, diffamazione, la corruzione e la falsificazione, fino a furto, lesioni personali e la tortura. Solo sei Stati brasiliani non hanno come rappresentante alla Camera un imputato in un procedimento penale: Acre, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Rio Grande do Sul.

In Brasile, i processi penali possono impedire la candidatura, per i politici condannati. Una legge brasiliana in vigore dal 2010 determina infatti l’ineleggibilità per otto anni di candidati condannati in secondo grado, anche in attesa di appello. Una condanna penale senza possibilità di appello può anche portare alla perdita dell’attuale mandato.