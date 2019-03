ROMA. – “Nel primo giorno sono già 527 i Comuni, da Nord a Sud, che hanno aderito al progetto Piazza Wi-fi Italia, per richiedere l’installazione di punti wifi gratuiti in piazze, parchi e aree pubbliche”. Lo dichiarano in una nota i portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive.

“Questa è la dimostrazione che questo Paese ha un urgente bisogno di ritornare a correre dopo anni di assoluto abbandono e questo Governo sta lavorando per rispondere a tutti i bisogni e le richieste che, da troppi anni ormai, arrivano dai cittadini. Tanti territori che spesso, fino ad oggi, erano rimasti isolati dal resto del Paese, chiedono più attenzione, investimenti e infrastrutture per tornare a crescere. Siamo convinti – conclude la nota – che un Paese più connesso sia un Paese più moderno, libero e informato. Proseguiamo, passo dopo passo, verso la creazione di una vera Smart Nation”.